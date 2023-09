Giubileo: coinvolgere cittadini e province, le priorità della commissione Lazio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- Favorire il coinvolgimento dei cittadini e delle province in vista del Giubileo 2025. Questa una delle priorità della commissione speciale Giubileo del Consiglio regionale del Lazio, presieduta da Giorgio Simeoni di Forza Italia, che si è riunita oggi per riprendere il confronto sulla programmazione dei lavori e delle prossime sedute, con particolare riferimento alle audizioni da fare e alle attività da attuare per favorire il coinvolgimento delle province e dei cittadini. Simeoni ha riassunto tutti gli spunti emersi nella riunione di insediamento, a partire dalla stesura di un calendario delle audizioni con i soggetti coinvolti nell’organizzazione e nella gestione del Giubileo del 2025. A tal proposito, il presidente, riprendendo anche le precedenti proposte dei consiglieri, ha avanzato l’ipotesi di cominciare il ciclo di incontri con i competenti organi regionali, a partire dal segretario della Giunta regionale, Alessandro Ridolfi, “che – ha spegato Simeoni – sta facendo da trait d’union per il presidente Rocca con gli altri soggetti coinvolti”. A seguire, secondo il presidente della commissione, si potrebbero invitare il commissario straordinario per il Giubileo 2025 e sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, e gli esponenti del tavolo istituzionale o della cabina di regia e di coordinamento, con gli amministratori della società “Giubileo 2025” e le autorità ecclesiastico-religiose. (segue) (Rer)