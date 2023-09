Giubileo: coinvolgere cittadini e province, le priorità della commissione Lazio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Riprendendo una proposta del consigliere Daniele Sabatini di Fd'I, condivisa dagli altri membri della commissione, Simeoni ha poi ribadito l’intenzione di convocare la commissione speciale anche lontano dalla Pisana, in forma itinerante sui territori, “perché – ha spiegato – ci teniamo tutti noi a coinvolgere le province, per favorire un processo partecipativo dei cittadini e fare in modo che il nostro ruolo sia anche un po' di cassa di risonanza per un evento così importante”. “Un altro obiettivo della commissione – ha aggiunto Simeoni – è quello di verificare il grado di attuazione e il rispetto del cronoprogramma procedurale e finanziario degli interventi regionali per cercare di capire se ci siano situazioni di impasse, criticità e problematiche varie che ne ostacolino la realizzazione”. Infine, il presidente ha spiegato che “sarà utile formulare delle linee guida tese a individuare tipologie di intervento da tradurre in un apposito emendamento da proporre in occasione dell’approvazione degli strumenti contabili-finanziari, come la legge di stabilità, da concordare con l’assessore al bilancio per le opportune coperture”. Dopo le comunicazioni del presidente Simeoni, ha preso la parola Orlando Tripodi della Lega, il quale ha chiesto che ad aprire il ciclo di audizioni sia il commissario straordinario per il Giubileo, Roberto Gualtieri. Mentre per l'opposizione, Massimiliano Valeriani, consigliere del Pd, ha invitato la commissione a iniziare le audizioni dai rappresentanti della Giunta regionale, a partire dal presidente Francesco Rocca, “per capire se c’è contezza da parte della Giunta sulle competenze che gravano sulla Regione Lazio rispetto a questo grande evento". Michela Califano del Pd e Marietta Tidei dj Azione-Italia viva, invece, si sono poi soffermate sul tema delle opere infrastrutturali, affinché i benefici di questo grande evento ricadano su tutta la Regione e non solo su Roma. (Rer)