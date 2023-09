Migranti: Tajani, accordo con Tunisia saltato? Notizia priva di ogni fondamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le notizie relative al fallimento dell’accordo sul memorandum sui migranti tra Unione europea e Tunisia sono “prive di ogni fondamento: forse è la speranza di qualcuno, ma non è la realtà”. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, parlando con i giornalisti a margine dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York. “A Bruxelles si sta continuando a lavorare per fare sì che questo memorandum sia applicato in tutte le sue parti, come ha detto anche la Commissione europea”, ha detto, aggiungendo che l’accordo dovrà contribuire a stabilizzare la situazione “finanziaria e migratoria” in Tunisia. “Dobbiamo fermare i flussi prima che arrivino in Italia, e il memorandum va in questa direzione”, ha concluso, sottolineando che la missione italiana a New York ha come obiettivo quello di porre all’attenzione delle Nazioni Unite la questione migratoria. (Was)