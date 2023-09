Sudan: Onu, 1.200 bambini morti per sospetto morbillo e malnutrizione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le strutture sanitarie subiscono enormi pressioni a causa della scarsità di personale, di farmaci essenziali e di equipaggiamenti fondamentali. I ripetuti attacchi alle strutture sanitarie fin dall'inizio del conflitto, che hanno coinvolto il personale, i pazienti e il trasporto di rifornimenti medici, stanno anche impedendo l'erogazione dei servizi sanitari. La situazione ha messo in ginocchio l'assistenza sanitaria di tutto il paese, malgrado gli enormi sforzi degli ospedali locali e delle organizzazioni umanitarie per continuare a offrire servizi sanitari necessari. "Gli operatori sanitari locali, con l'aiuto dell'Oms e dei suoi partner, stanno facendo tutto ciò che possono in circostanze veramente difficili. Ma hanno un disperato bisogno del sostegno della comunità internazionale per evitare altre morti e la diffusione delle epidemie" ha detto il direttore generale dell'Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus. "Facciamo appello alla generosità dei donatori e alle parti in conflitto per proteggere gli operatori sanitari e permettere l'accesso ai servizi sanitari per tutti coloro che ne hanno bisogno", ha aggiunto. (segue) (Res)