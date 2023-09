Sudan: Onu, 1.200 bambini morti per sospetto morbillo e malnutrizione (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Renk, in Sud Sudan, i partner umanitari riferiscono di un aumento degli arrivi dal Sudan di bambini con morbillo e un alto tasso di malnutrizione, soprattutto dallo Stato del Nilo Bianco. Il livello di malnutrizione nel paese aumenta a un ritmo molto rapido. In tutto il Sud Sudan sono stati registrati oltre 5.770 sospetti casi di morbillo, con 142 decessi. I bambini sotto i cinque anni sono quelli che subiscono l'impatto peggiore, e rappresentano quasi il 70 per cento di tutti i casi e il 76 per cento di tutti i decessi. Metà dei bambini colpiti non sono vaccinati contro il morbillo, evidenziando così le carenze dell'immunizzazione, soprattutto fra i rifugiati e le persone che fanno ritorno nel paese d'origine. Tra maggio e luglio in media, 103 bambini al mese sono stati ricoverati presso le strutture sanitarie per malnutrizione da moderata a grave, rispetto ai 14 ricoveri totali prima del conflitto. Altrettanto preoccupante è la situazione nella regione di Amhara in Etiopia, dove un focolaio di colera a Metema si sta sviluppando rapidamente in siti che ospitano oltre 18.000 persone fuggite dal conflitto in Sudan. Al 12 settembre, otto persone sono morte di colera tra i 435 casi sospetti registrati. Anche le scorte di vaccino contro il colera si stanno esaurendo, mettendo così i rifugiati a rischio di ulteriori infezioni. La mancanza di ambulanze per trasportare e smistare i pazienti verso le strutture di assistenza, le forniture mediche insufficienti e la scarsità di personale medico stanno mettendo a rischio delle vite e compromettono seriamente la capacità di risposta umanitaria. (segue) (Res)