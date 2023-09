Sudan: Onu, 1.200 bambini morti per sospetto morbillo e malnutrizione (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In un recente screening effettuato in Ciad, quasi 13 mila bambini sotto i cinque anni sono risultati gravemente malnutriti. Il numero di bambini ricoverati in ospedale per malnutrizione è aumentato del 56 per cento in tutta la provincia di Ouaddai, che ospita più dell'80% dei rifugiati, fin dall'inizio del conflitto in Sudan. L'elevato tasso di malnutrizione tra i rifugiati in arrivo riflette la drammatica situazione della popolazione in Darfur, in fuga verso il Ciad. Inoltre, le infezioni respiratorie acute, la diarrea e la malaria rimangono le tre malattie più frequenti fra i bambini. Anche l'accesso ad acqua pulita e potabile è un enorme problema, con famiglie che ne ricevono cinque litri a persona, solo un terzo di quanto raccomandato. L'Unhcr, l'Oms e i loro partner stanno lavorando per fornire assistenza all'interno del Sudan e oltre i confini, per prevenire altre morti. La distribuzione del cibo è in corso e le vaccinazioni contro il morbillo sono state somministrate a oltre 45 mila bambini sotto i cinque anni negli insediamenti negli Stati del Nilo Azzurro e del Nilo Bianco. In Ciad, due campagne di vaccinazione contro il morbillo hanno già raggiunto 1,2 milioni di bambini. L'Oms e i suoi partner hanno anche lanciato una campagna di vaccinazione per via orale contro il colera ad Amara in Etiopia, nel corso del fine settimana. L'Oms sta anche fornendo sostegno ai centri di stabilizzazione, grazie ai rifornimenti per il trattamento della malnutrizione grave. L'Oms ha portato i necessari rifornimenti sanitari in Sud Sudan, Etiopia e Ciad, compresi farmaci essenziali, cure per il colera e la malnutrizione e tende per gli ambulatori mobili. Prioritari sono anche i kit per la salute riproduttiva, per la cura della salute mentale e il sostegno psicosociale. In Etiopia sono stati consegnati kit anticolera a Metema, e sono state installate una tenda di isolamento e una postazione infermieristica. (Res)