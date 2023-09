Regno Unito: Cleverly conferma invito a Cina per vertice su sicurezza e intelligenza artificiale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina è stata invitata al vertice britannico sulla sicurezza e l'intelligenza artificiale previsto per inizio novembre a Londra. Motivando l'invito, il ministro degli Esteri del Regno Unito, James Cleverly, ha affermato che sarebbe un errore cercare di isolare la seconda economia mondiale: "Non possiamo proteggere il pubblico del Regno Unito dai rischi dell'intelligenza artificiale se escludiamo una delle nazioni leader di questa tecnologia. Ecco perché la Cina è stata invitata al nostro vertice sulla sicurezza dell'intelligenza artificiale a novembre", ha spiegato Cleverly. La notizia arriva in seguito alle preoccupazioni riguardanti l'attività cinese nel Regno Unito, dopo l'arresto di un assistente parlamentare con l'accusa di spionaggio per conto di Pechino. (Rel)