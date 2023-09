Ucraina: Polonia, Slovacchia e Ungheria sfidano l’Ue prorogando il divieto all’import di grano ma Kiev fa loro causa all’Omc

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Ucraina ha sporto denuncia all’Organizzazione mondiale del commercio (Omc) dopo che Polonia, Slovacchia e Ungheria hanno deciso di prorogare unilateralmente il divieto alle importazioni cerealicole dal Paese invaso dalla Russia. Varsavia, Bratislava e Budapest hanno preso questa decisione in seguito alla scadenza, il 15 settembre, del divieto temporaneo istituito dall’Unione europea, che ha reputato di non rinnovarlo. Secondo Bruxelles, infatti, i lavori della piattaforma di coordinamento e le misure temporanee introdotte il 2 maggio scorso hanno consentito di eliminare le distorsioni di mercato nei cinque Stati membri che confinano con l’Ucraina (oltre ai tre menzionati, anche Romania e Bulgaria). Kiev ha accettato di introdurre entro 30 giorni una serie di misure giuridiche che comprendono l’istituzione di un sistema di licenze di esportazione e si è impegnata a presentare un piano d’azione per scongiurare nuove distorsioni. Le garanzie offerte, tuttavia, non hanno convinto i tre Paesi centroeuropei. La Slovacchia si è limitata a una proroga del divieto all’importazione di grano, frumento, colza e semi di girasole – come determinato dall’Ue – ma Polonia e Ungheria si sono spinte oltre: Varsavia ha esteso il divieto a farina e mangime, mentre Budapest ha ampliato l’elenco ad altri 25 prodotti alimentari, tra cui la carne. (segue) (Res)