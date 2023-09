Ucraina: Polonia, Slovacchia e Ungheria sfidano l’Ue prorogando il divieto all’import di grano ma Kiev fa loro causa all’Omc (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’iniziativa unilaterale di questi tre Stati membri è stata criticata dall’Ue. Al Consiglio Agricoltura e Pesca di lunedì a Bruxelles, il ministro dell’Agricoltura della Spagna – Paese che detiene il semestre di presidenza del Consiglio dell’Ue –, Luis Planas Puchades, ha detto che le azioni unilaterali restringono l'accesso al mercato unico, il che "è qualcosa di contrario al diritto comunitario”. Non meno critica è stata Kiev: il viceministro per lo Sviluppo economico, il Commercio e l’Agricoltura, Taras Kachka, ha chiamato i divieti “arbitrari” e “ridicoli” e ha accusato in particolare l’Ungheria di voler fare “una dichiarazione politica con cui vuole bloccare il commercio con l’Ucraina”. La ministra dell’Economia, Yulia Svyrydenko, ha aggiunto che Kiev necessità di “solidarietà” e della “tutela degli interessi degli agricoltori”. E, d’altronde, è esattamente l’interesse dei propri agricoltori che Polonia, Slovacchia e Ungheria hanno addotto come giustificazione della proroga dei divieti. (segue) (Res)