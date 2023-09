Ucraina: Polonia, Slovacchia e Ungheria sfidano l’Ue prorogando il divieto all’import di grano ma Kiev fa loro causa all’Omc (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le proteste non hanno risparmiato nemmeno la Romania e la Bulgaria, che pure hanno espresso una posizione non allineata a quella dei tre Paesi centroeuropei. La Bulgaria non confina direttamente con il territorio ucraino e ha annunciato già la scorsa settimana che non avrebbe prorogato il divieto alle importazioni. "Secondo gli indicatori macroeconomici non è così preoccupante rinunciare a questo divieto, perché i produttori bulgari possono ricevere degli aiuti. Stiamo inoltre aumentando il controllo di tutte le merci ucraine e i valori su radioattività e metalli pesanti saranno fortemente controllati", ha precisato il ministro dell’Agricoltura bulgaro, Kiril Vatev, in Parlamento. Agricoltori appartenenti a 26 organizzazioni settoriali hanno comunque manifestato lunedì in tutto il Paese contro la decisione del governo, bloccando strade e valichi di frontiera. Martedì circa 600 trattori si sono posizionati all’ingresso della città di Sofia e anche per domani sono previste proteste. (segue) (Res)