Ucraina: Polonia, Slovacchia e Ungheria sfidano l’Ue prorogando il divieto all’import di grano ma Kiev fa loro causa all’Omc (5)

- La Romania non ha finora introdotto un divieto unilaterale alle importazioni, ma la discussione in merito è in corso. Il primo ministro, Marcel Ciolacu, ha assicurato agli agricoltori che da venerdì scorso, data di scadenza del divieto Ue, non si sono osservate importazioni cerealicole ucraine nel Paese e che la situazione non degenererà in modo “simile a un anno fa”. Le rassicurazioni dell’esecutivo non sembrano però aver soddisfatto le associazioni di categoria, che chiedono un immediato divieto di 60 giorni e sovvenzioni per risarcire gli agricoltori per il dumping dei prezzi cerealicoli. Il governo di Bucarest sta ora ragionando sull’opportunità di un divieto di 30 giorni, ma Ciolacu ha garantito che non entrerà in vigore prima che il suo omologo ucraino, Denys Shmyhal, abbia presentato la proposta di un sistema di licenze alle esportazioni. La Romania resta peraltro un Paese cruciale per le esportazioni di cereali e altri prodotti alimentari dall’Ucraina. A fine agosto, Bucarest ha approvato una serie di investimenti per potenziare i collegamenti al porto di Costanza, sul Mar Nero. Meno di un mese prima, Ciolacu ha professato l’intenzione di raddoppiare le capacità di transito del grano ucraino attraverso la Romania nel prossimo futuro, portandola a quattro milioni di tonnellate al mese e l’infrastruttura del porto è fondamentale in questo quadro. Il 18 agosto, Ciolacu e l’omologo ucraino, Denys Shmyhal, hanno siglato a Bucarest un accordo di cooperazione per promuovere l’export cerealicolo ucraino attraverso la Romania, dopo che a luglio la Federazione Russa ha annunciato il suo ritiro dall’iniziativa sul grano del Mar Nero. (segue) (Res)