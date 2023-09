Ucraina: Polonia, Slovacchia e Ungheria sfidano l’Ue prorogando il divieto all’import di grano ma Kiev fa loro causa all’Omc (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel frattempo, per quanto riguarda le esportazioni via mare, Kiev non si arrende alla fine dell’accordo sul grano sancita dal ritiro della Russia lo scorso luglio. Nell’arco dell’iniziativa, durata all’incirca un anno, l’Ucraina è riuscita a esportare oltre 32 milioni di tonnellate di cereali, che hanno contribuito a una riduzione dei prezzi e dell’insicurezza alimentare globale, soprattutto nei Paesi in via di sviluppo. Dopo il suo ritiro dall’accordo, che era sostenuto dalle Nazioni Unite, la Russia ha minacciato di considerare le imbarcazioni civili dirette in Ucraina alla stregua di obiettivi militari legittimi. Cionondimeno, Kiev ha deciso unilateralmente di dichiarare un corridoio marittimo lungo la costa occidentale del Mar Nero. Sabato scorso, due navi hanno raggiunto per la prima volta il porto di Chornomorsk e una di queste, Resilient Africa, è salpata oggi alla volta del Bosforo con un carico di tremila tonnellate di grano. In precedenza il corridoio era stato usato solamente dalle navi in partenza dall’Ucraina. (Res)