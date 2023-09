Usa: impeachment di Biden, prima udienza alla Camera sarà il 28 settembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La prima riunione del comitato per la supervisione della Camera dei rappresentanti nel quadro della procedura di impeachment contro il presidente Joe Biden si terrà il 28 settembre. La commissione ha anche annunciato in una nota di voler chiedere gli estratti conto e altri documenti bancari di Hunter Biden, figlio del presidente, entro la fine di questa settimana. “L’udienza sarà incentrata su una serie di interrogativi in merito al presunto coinvolgimento del presidente in attività di corruzione e abuso d'ufficio, sul piano legale e costituzionale”, ha detto un portavoce del comitato. La richiesta includerà anche una parte di documentazione relativa a James Biden, fratello del presidente. In precedenza, il presidente del comitato, il repubblicano James Comer, ha affermato di credere che Joe Biden abbia accettato tangenti all’epoca della sua vicepresidenza durante l’amministrazione Obama, per favorire le attività imprenditoriali del figlio Hunter in Ucraina. Le indagini dei repubblicani al Congresso, tuttavia, non hanno ancora trovato prove concrete a sostegno delle accuse, in base alle quali il presidente avrebbe accettato una tangente in cambio di pressioni politiche sulle autorità di Kiev, per far licenziare il procuratore Viktor Shokin. Quest’ultimo, all’epoca dei fatti, ha avviato una indagine sulla società energetica Burisma, dove Hunter Biden è stato consigliere di amministrazione. (Was)