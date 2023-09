Ghana: arrestate cinque persone accusate di aver organizzato raduno pro-Wagner

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La polizia del Ghana ha arrestato cinque persone accusate di aver organizzato il mese scorso una manifestazione a sostegno del gruppo mercenario russo Wagner. Lo riferisce un comunicato ripreso dai media locali, secondo cui gli arrestati dovranno affrontare il processo il mese prossimo, sebbene non sia ancora stato reso noto quali accuse dovranno affrontare. Il raduno ha avuto luogo domenica 13 agosto nella città sud-occidentale di Takoradi, dieci giorni prima della morte in un incidente aereo del capo della Wagner, Evgenij Prigozhin. Testimoni hanno riferito alla "Bbc" che i presenti indossavano magliette con il marchio dei mercenari Wagner e sventolavano bandiere russe. Negli ultimi anni Wagner ha avuto una forte presenza in diversi Paesi africani, in particolare nella Repubblica Centrafricana, Libia e Mali. (Res)