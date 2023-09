Regno Unito: Cleverly conferma invito alla Cina a vertice su sicurezza intelligenza artificiale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina è stata invitata al vertice britannico sulla sicurezza dell'Intelligenza artificiale (Ia) in programma a Londra a novembre, in quanto uno dei Paesi più avanzati in questo ambito. Il ministro degli Esteri del Regno Unito, James Cleverly, ha affermato che sarebbe un errore cercare di isolare la seconda economia mondiale. "Non possiamo proteggere i cittadini del Regno Unito dai rischi dell'intelligenza artificiale, se escludiamo una delle nazioni leader di questa tecnologia. Ecco perché la Cina è stata invitata al nostro vertice sulla sicurezza dell'intelligenza artificiale a novembre", ha spiegato Cleverly. (Rel)