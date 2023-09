Germania: Comitato per l'Est, esportazioni in Russia diminuite del 40 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le esportazioni della Germania verso la Russia sono diminuite tra gennaio e luglio scorso del 40 per cento su base annua. È quanto comunicato dal Comitato per l'Est dell'economia tedesca (Oa), associazione imprenditoriale che promuove le relazioni economiche tra la Germania e i Paesi dell'Europa centrale, orientale e sud-orientale, del Caucaso meridionale e dell'Asia centrale. L'Oa ha aggiunto che che l'export verso i 29 Stati di suo interesse è aumentato del 2 per cento a 161 miliardi di euro. Secondo la presidente dell'Oa, Cathrina Claas-Muehlhaeuser, il crollo delle vendite sul mercato russo è stato compensato e il commercio della Germania con l'est ha sperimentato uno “sviluppo sorprendentemente robusto”. Tuttavia, le importazioni dalla regione sono diminuite del 7 per cento a 156 miliardi di euro, principalmente a causa del declino degli acquisti di energia. Intanto, come evidenziato dalla presidente della Oa, “procede a ritmo sostenuto la separazione” delle imprese tedesche dalla Russia a seguito della guerra che ha mosso contro l'Ucraina. Nella classifica dei partner più importanti dell'Oa, la Russia è scesa ulteriormente dal 14mo al 36mo posto. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, alla fine di luglio, gli scambi tra la Germania e il Paese sono diminuiti di 27 miliardi di euro, ossia del 76 per cento su base annua, attestandosi a un valore di 8,4 miliardi di euro. Nonostante le difficoltà poste dal Cremlino, la maggior parte delle aziende tedesche ha ridimensionato le attività in Russia “ancor più di quanto richiesto dalle sanzioni” internazionali contro il Paese per la guerra in Ucraina. (segue) (Geb)