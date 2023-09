Germania: Comitato per l'Est, esportazioni in Russia diminuite del 40 per cento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A ogni modo, per Claas-Muehlhaeuser, non si tratta di abbandonare completamente i rapporti con la Russia, con l'Oa che intende mantenere le attività nei settori della sua economia non sottoposti a sanzioni: dalla sanità all'agricoltura e all'approvvigionamento di generi alimentari. Ciò significa anche che non tutti i canali di pagamento dovrebbero essere chiusi. Secondo la presidente dell'Oa, “un ritiro completo” degli istituti di credito europei, “come recentemente richiesto dalla Banca centrale europea (Bce), avrebbe conseguenze drammatiche per tutte le società straniere”. Allo stesso tempo, l'Oa ha riconosciuto che vi sono modi per aggirare le sanzioni contro la Russia e ha dichiarato il proprio sostegno all'Ue nel colmare queste lacune “nel Caucaso meridionale e nell'Asia centrale”. Tuttavia, i Paesi della regione “non dovrebbero essere condannati troppo in fretta”. Come osservato dalla presidente dell'Oa, “sono 30 mila le sanzioni individuali” in vigore contro la Russia lo sforzo che le aziende tedesche stanno compiendo per prevenire le violazioni è “gigantesco”. Per l'organizzazione, è una priorità la ricostruzione dell'Ucraina, dove la maggior parte delle imprese tedesche è rimasta dopo l'inizio della guerra. Alcune imprese progettano “nuovi investimenti” nell'ex repubblica sovietica, per esempio nell'energia eolica, nella produzione di sementi e nel settore dei materiali da costruzione. (Geb)