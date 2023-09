Costituzione: Bebe Vio, felicissima che sport entri a farne parte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono felicissima, gasatissima: con l'ultima votazione, finalmente da domani lo sport entrerà a fare parte della Costituzione". Lo ha detto la campionessa paralimpica di scherma, Bebe Vio, nel corso del suo intervento in occasione della cerimonia, nell'Aula di Montecitorio, per celebrare il settantacinquesimo anniversario dell'entrata in vigore della Costituzione. Rivolgendosi, poi, ai tanti studenti presenti nell'emiciclo, Vio ha concluso: "Sognate, provate a sognare tantissimo, datevi da fare, poche scuse e lavorate". (Rin)