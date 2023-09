Tunisia: autorità sequestrano 13 imbarcazioni di ferro destinate a migranti irregolari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Guardia costiera di Mahdia, in Tunisia, ha sequestrato 13 imbarcazioni di ferro destinate a operazioni di emigrazione illegale. Lo ha riferito Farid Ben Jha, portavoce dei tribunali di Mahdia e Monastir, in una dichiarazione rilasciata all'emittente radiofonica "Mosaique Fm". Le autorità hanno sequestrato anche 38 giubbotti di salvataggio nascosti all’interno di alcune abitazioni e hanno avviato alcune indagini sulla presenza di un gruppo di trafficanti di esseri umani in seguito all’arresto di tre sospettati. (Tut)