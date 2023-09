Autonomia: Calderoli ringrazia Cassese, audizione preziosa per tutti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ringrazio il professor Cassese per la sua disponibilità ad essere audito dalla commissione Affari costituzionali in merito ai lavori svolti, e a quelli che verranno svolti, dal Clep sui livelli essenziali delle prestazioni". Lo afferma il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Roberto Calderoli, al termine dell’odierna seduta di commissione Affari costituzionali. "La sua relazione sarà certamente preziosa e offrirà spunti senz’altro positivi per il confronto in Parlamento. Un doveroso ringraziamento anche a tutti i membri del Clep per aver il loro impegno profuso non solo 'gratis et amore dei' ma anche per amore del Paese. Le informazioni che verranno condivise dal professor Cassese - spiega il ministro - saranno utili sia alla maggioranza che all’opposizione, per comprendere appieno la serietà del lavoro che stiamo portando avanti. La calendarizzazione di questo appuntamento è un'ulteriore dimostrazione di apertura e disponibilità da parte del governo e della maggioranza, che ha accolto questa richiesta delle opposizioni in nome di un dialogo costruttivo. Oggi inoltre si è concluso il ciclo di voti sugli emendamenti all’articolo 2 e, in seguito all’audizione, si proseguirà con quelli relativi all’articolo 3. Insomma, il cammino dell’Autonomia differenziata procede a ritmo costante. Avanti così".(Rin)