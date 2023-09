Onu: Petro, quale differenza tra Ucraina e Palestina?

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le ragioni esibite per difendere l'Ucraina dall'invasione straniera sono le stesse che si dovrebbero usare per difendere la Palestina. Lo ha detto il presidente della Colombia, Gustavo Petro, nel corso della 78ma Assemblea generale delle Nazioni Unite. In un discorso centrato sul "fallimento" dei governi rappresentato dai grandi esodi di massa, Petro ha denunciato le spinte mondiali alla guerra. "Hanno chiesto ai Paesi dell'America latina di entrare in guerra, di consegnare macchine belliche e inviare militari nei campi di combattimento. Si sono dimenticati che i nostri Paesi sono stati invasi diverse volte dagli stessi paesi che oggi parlano di lottare contro le invasioni", ha detto. "Si sono dimenticati che hanno invaso l'Iraq, la Siria e la Libia a causa del petrolio. E che le stesse ragioni che si esibiscono per difendere a Volodymyr Zelenski dovrebbero essere usate per difendere la Palestina". Invitando a mettere fine "a tutte le guerre", in omaggio tra l'altro agli obiettivi sullo sviluppo sostenibile, Petro si è chiesto quale sia "la differenza tra Ucraina e Palestina. Non è ora di mettere fine ad entrambe le guerre e sfruttare il poco tempo rimasto per dedicarsi a difendere la vita?". A questo proposito, il presidente colombiano ha auspicato che le Nazioni Unite possano avviare "quanto prima, due conferenze di Pace, una sull'Ucraina e una sulla Palestina. Non perché non ci siano altre guerre nel mondo", ha precisato Petro rimandando anche ai conflitti interni al suo Paese, ma "perché insegnerebbero a perseguire la pace in tutte le regioni del pianeta". Solo concentrandosi su "entrambe" le crisi "si potrebbe mettere fine all'ipocrisia come pratica politica, perché potremmo essere sinceri, virtù senza la quale non saremo guerrieri della vita": (Was)