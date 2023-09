Ucraina: ministro Politica agraria, adottiamo nuova procedura per export alimentari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo dell'Ucraina ha approvato una nuova procedura di esportazione per quattro tipi di prodotti alimentari verso cinque Stati membri dell'Ue. Lo ha annunciato il ministro della Politica agraria e dell'alimentazione dell'Ucraina, Mykola Solskyi, citato dall'agenzia di stampa "Rbc". Il ministro ha precisato che si tratta dell'export di mais, colza, semi di girasole e grano. "Concordiamo con la Commissione europea e con i Paesi importatori l'elenco e il volume necessari di prodotti agricoli da quattro colture. I Paesi a loro volta determinano (...) le tempistiche e volumi. Solo allora rilasciamo i permessi alle nostre imprese per esportare i prodotti", ha spiegato Solskyi. "Crediamo che questo schema soddisferà tutte le parti (...) perché tutti abbiamo lo stesso obiettivo: vincere questa terribile guerra. E per questo ci dovrebbe essere la comprensione e il sostegno reciproco tra di noi", ha sottolineato il ministro ucraino. (Kiu)