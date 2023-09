Giubileo: Di Cola (Cgil), ci sia sicurezza cantieri, accoglienza, trasporti e compensazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nuovo incontro con la Società Giubileo 2025 per i sindacati di Roma e Lazio. "La nostra richiesta è di aprire quattro filoni di lavoro: la sicurezza e l’organizzazione del cantieri, l’accoglienza, la mobilità e gli impatti sulla città per quali possono essere le compensazioni", ha spiegato a termine dell'incontro negli uffici comunali di via Petroselli, il segretario della Cgil di Roma e Lazio, Natale Di Cola. “Oggi abbiamo fatto un ulteriore tavolo di confronto sui temi del Giubileo. Abbiamo discusso e approfondito alcuni aspetti che riguardano la Società Giubileo, che è l’ente attuatore di tantissimi interventi e ne abbiamo condiviso lo stato di avanzamento - ha aggiunto . Per il prossimo 6 ottobre è stato convocato un tavolo per fare un accordo con le nostre categorie degli edili in merito all’organizzazione e alla sicurezza nei cantieri. Inoltre, un’altra questione che vorremo affrontare ha a che fare con le risorse a sostegno dell’accoglienza". (segue) (Rer)