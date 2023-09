Venezia: Brugnaro, con il Porto stiamo proseguendo sulla linea sempre sostenuta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Luigi Brugnaro, sindaco di Venezia, ha inviato una nota per parlare del Porto di Venezia. "Sul Porto di Venezia si sta proseguendo sulla linea che ho sempre sostenuto e sulla quale i cittadini mi hanno dato fiducia – scrive il primo cittadino veneziano -. In particolare, la soluzione prevede che le navi da crociera non passino più davanti al bacino di San Marco, ma entrino dalla bocca di Malamocco. Quelle più grandi accosteranno a Marghera, mentre quelle più piccole raggiungeranno la Stazione Marittima attraverso il canale Vittorio Emanuele, come spiegato all'Unesco". "È la dimostrazione – aggiunge - che lo sviluppo sostenibile è possibile, coniugando lavoro e ambiente, guardando al futuro dei nostri figli. Quello di Venezia è un porto fondamentale per tutta la Pianura padana ed il Sistema Italia, ora può favorire la crescita dell'intero territorio. C'è chi vorrebbe continuare ad aggrovigliare le competenze, ma coerentemente, passo dopo passo, si stanno compiendo gli atti amministrativi per poi avviare i cantieri. Il Porto è la vita della città!" conclude Brugnaro. (Rev)