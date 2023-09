Abruzzo: elezioni regionali, Marsilio incontra presidente Corte d’Appello per individuare data

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Giunta regionale d'Abruzzo, Marco Marsilio, si è recato in visita istituzionale presso la Corte d'Appello dell'Aquila, per incontrare la presidente Fabrizia Ida Francabandera, al fine di avviare le pratiche relative all'individuazione della data per lo svolgimento delle elezioni regionali secondo quanto prescritto dallo Statuto e dalla normativa vigente. Si è trattato di un incontro preliminare, utile a verificare eventuali criticità e condividere preventivamente un orientamento di massima. Il presidente Marsilio si riserva di concludere l'iter, previa intesa con il presidente del Consiglio regionale, Lorenzo Sospiri, entro il mese di settembre, così da consentire l'espletamento di ogni adempimento in tempi congrui. Nella stessa occasione, il presidente Marsilio ha avuto modo di riportare alla presidente Francabandera le preoccupazioni dei cittadini interessati e dei comitati delle vittime in ordine ai processi in corso nei confronti di Edison (causa civile di risarcimento danni) e del processo per Rigopiano (appello penale), trovando ascolto attento e sensibilità per la delicatezza e complessità delle materie. "Dal colloquio cordiale - fa sapere la Regione- emerge la fiducia che le istituzioni, magistratura in primis, sapranno garantire il diritto alla giustizia e il regolare corso del procedimento nei tempi utili a evitare la prescrizione". (Gru)