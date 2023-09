Armenia: Craxi (FI), per Nagorno Karabakh serve rinnovato impegno internazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

18 ottobre 2021

- "La situazione in Nagorno Karabakh diventa ogni giorno più drammatica, l'escalation militare non può che avere gravi conseguenze sui civili, aggravando la situazione umanitaria". Lo afferma Stefania Craxi, senatrice di Forza Italia e presidente della commissione Affari esteri e Difesa di palazzo Madama. "Serve un surplus di responsabilità per riannodare il filo del dialogo, e un rinnovato impegno della comunità internazionale per porre fine alle ostilità", aggiunge.(Rin)