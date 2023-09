Pnrr: Delmastro, modifiche certificano autorevolezza governo Meloni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le modifiche del Pnrr "conseguite dal ministro Fitto sono la riprova incontrovertibile della autorevolezza del governo Meloni". Lo dichiara in una nota Andrea Delmastro delle Vedove, deputato di Fratelli d'Italia e sottosegretario alla Giustizia. "Il Pd che ha sempre dichiarato impossibile qualsivoglia modifica, quasi si trattasse di un testo sacro, deve arrendersi: o ha sempre mentito deliberatamente oppure non mentiva, ma fotografa la debolezza e l'incapacità dei suoi rappresentanti che avrebbero impedito ogni modifica. Tertium non datur. Attendiamo un vagito dal campo sinistro", conclude. (Com)