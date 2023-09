Sport: Costa (M5s), domani voto importantissimo, ora governo agisca di conseguenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme: questa frase introdotta in Costituzione è rivoluzionaria. Affinché non rimanga una enunciazione astratta, però, adesso è indispensabile che si agisca di conseguenza". Lo afferma il vicepresidente della Camera, Sergio Costa (m5s). "È necessario che il governo finalmente ponga risorse per costruire nuove palestre nelle scuole e ristrutturare quelle esistenti, riaprendole il più possibile, si defiscalizzi dall'Irpef la spesa sostenuta per le attività sportive amatoriali anche per le fasce di età oltre i 18 anni, attuare un vero e proprio piano di adeguamento e rigenerazione dei parchi urbani affinché siano idonei a far svolgere attività sportive all'aperto. Sarà inoltre importante inserire la pratica sportiva, proprio coerentemente con il nuovo testo della Carta costituzionale, tra le attività mediche riconosciute dal Sistema sanitario nazionale e prescrivibile quindi dal medico di base in modo che possa essere detraibile, e riconoscere tutte le tutele ai lavoratori delle Associazioni sportive dilettantistiche. Lo sport - conclude Costa - è prevenzione e benessere. Che quanto è stato inserito in Costituzione diventi concreto e realtà". (Rin)