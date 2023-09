Decreto Asset: Naturale (M5s), governo lavora per lobby caccia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A grande richiesta delle associazioni venatorie, riecco la destra dal grilletto facile. Nel decreto Asset l'esecutivo Meloni si appresta a fare l'ennesimo regalo alla lobby delle doppiette a svantaggio di tutti i cittadini italiani, visto che il rischio di una procedura d'infrazione da Bruxelles si fa sempre più concreto". Lo denuncia in una nota la senatrice Gisella Naturale (M5s). "Gli obiettivi della maggioranza sono chiarissimi: scavalcare il divieto Ue che impone di non utilizzare le cartucce al piombo nelle aree cosiddette 'umide', togliere potere ai giudici amministrativi in caso di ricorsi sui piani venatori, depotenziare definitivamente l'Ispra. L'attività emendativa del centrodestra al decreto Asset, decreto nel quale la caccia non c'entra assolutamente nulla, ci scaraventa di fronte a una potenziale raffica di procedure d'infrazione Ue. Non solo: resta in primo piano questo sprezzo cronico nei confronti dell'ambiente e della fauna, e anche della vita umana, visto che i pallini di piombo sovente finiscono sulle nostre tavole. Oltretutto le regioni potranno modificare a piacimento la lista delle specie cacciabili, con una grave violazione dei più elementari principi di tutela degli animali. Purtroppo il centrodestra su questo fronte non si smentisce mai. Auspico - conclude - il ritiro immediato di certi emendamenti, talmente surreali da sembrare quasi sfacciati".(Com)