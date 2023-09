Speciale infrastrutture: Ponte Stretto, pronti i nomi per il Comitato tecnico-scientifico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è una voce preziosa e attenta, capace di offrire uno sguardo autorevole su temi nazionali e internazionali" Matteo Salvini

Leader della Lega

23 luglio 2021

- I nove componenti del Comitato tecnico scientifico di garanzia, organismo indipendente che offrirà supporto e consulenza alla società Stretto di Messina, per il progetto del ponte sullo Stretto, sono stati individuati. E' quanto si legge in una nota del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Si tratta di personalità di spicco del mondo dell'Università, e dei massimi esperti nei vari campi dell’ingegneria, della tecnica delle costruzioni, della realizzazione di ponti, di gallerie del vento, di aspetti sismici e geologici. Al termine delle verifiche del caso che si stanno completando in queste ore (ci stanno lavorando gli uffici del Mit, guidato dal vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini), la rosa dei nomi sarà inviata alla regione Siciliana e alla regione Calabria, per l’acquisizione dell’intesa, come previsto dalla normativa vigente. (Com)