Speciale infrastrutture: Roma, assessore Urbanistica, importante visita commissione parlamentare, testimonia attenzione Stato

- "Anche al Quarticciolo, dove purtroppo si è verificato quell'episodio di giustizia sommaria rispetto a un deprecabile tentativo di rapina - che ovviamente deve essere punito nei modi previsti dalla Legge e non vendicato in strada e trasformato in una mattanza - stiamo lavorando - spiega Veloccia - per destinare importanti fondi per interventi di rigenerazione urbana, culturale e sociale. Con l'approvazione del Piano Operativo di Roma Capitale per l'attuazione del Programma Nazionale Metro Plus e Città Medie Sud 2021 – 2027 abbiamo appena destinato un investimento di oltre 5,7 milioni di euro per riqualificare i magazzini del Teatro dell'Opera di via dei Larici e trasformarli nella Fabbrica del Teatro, una vera e propria cittadella delle arti e mestieri legati alla produzione degli spettacoli teatrali, laboratori artigianali, fab lab, esposizioni temporanee, sale convegni. Con altri 500mila euro, derivanti da un finanziamento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nell'ambito del programma sperimentale Dateci Spazio, riqualificheremo il Parco Modesto da Veglia, in via Trani, realizzando una nuova area ludico ricreativa, inclusiva e adatta a tutti i bambini con capacità motorie differenti, in grado di creare momenti di svago e socializzazione all'aperto sia nel periodo estivo che nel periodo invernale". (Com)