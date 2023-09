Speciale infrastrutture: Libia, Haftar ordina l'evacuazione delle zone colpite dalle alluvioni, via anche i giornalisti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Circa il 70 per cento delle infrastrutture nelle aree colpite dalle recenti inondazioni nella Libia orientale sono state danneggiate, ha affermato il capo del pronto soccorso dell'Autorità per le strade e i ponti, Hussein Sweidan. Il passaggio del ciclone “Daniel” ha fatto crollare undici ponti, danneggiato l'80 per cento dei traghetti in tutte le città nella parte orientale del Paese e il 50 per cento delle strade pubbliche della Cirenaica. Intanto, l’Autorità del Grande fiume artificiale (l’acquedotto che preleva acqua dal Sahara libico per condurlo alla costa), ha iniziato a costruire un “ponte temporaneo” per collegare gli acquedotti di Tripolitania e Cirenaica, le due regioni dell’ovest e dell’est della Libia isolate dopo il passaggio dell’uragano. Almeno 114 scuole sono state gravemente danneggiate in 15 quartieri nelle aree colpite dalle alluvioni in Cirenaica. L'anno scolastico inizierà la prossima settimana, dopo una sospensione di dieci giorni in seguito al disastro. (Lit)