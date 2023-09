Speciale infrastrutture: Salvini, commissariamento opere non può essere prassi, decisiva semplificazione con codice

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è una voce preziosa e attenta, capace di offrire uno sguardo autorevole su temi nazionali e internazionali" Matteo Salvini

Leader della Lega

23 luglio 2021

- Sono arrivato in ufficio con 117 opere commissariate. “Quando il commissariamento è un’eccezionalità ci sta, adesso è la prassi. Conto che la semplificazione radicale del codice degli appalti porti a una riduzione di queste eccezionalità”. Lo ha dichiarato il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, in occasione dell’evento “Le buone leggi. Semplificare per far ripartire l’Italia” a Roma. (Rin)