Bonus Facciate: Borghesi (Lega) su truffa Brescia, grazie a Gdf, operazione di legalità

- "Un sentito e doveroso ringraziamento agli uomini e alle donne della Guardia di Finanza bresciana per l'operazione che ha portato al sequestro di oltre 328 milioni di euro di crediti ritenuti falsi, scoperchiando un elaborato sistema per sfruttare tali crediti d'imposta di dubbia legittimità. Un provvedimento in nome della legalità e della trasparenza, contro l'utilizzo scorretto dei crediti fiscali relativi ai vari bonus. È giusto e necessario preservare la tenuta dei conti pubblici e contemporaneamente garantire tutti quei cittadini che hanno effettuato tali operazioni nel pieno rispetto delle regole". Lo dice il senatore bresciano Stefano Borghesi della Lega, capogruppo in commissione Finanze a Palazzo Madama. (Com)