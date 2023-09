Sanità: Asl Roma 1, al via progetto per formare cittadini su competenze socio-assistenziali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sabato dalle 16:00 alle 17:30, presso la Torre Vicereale di Cetara, Institutional and public coaching services presenta le prime realtà istituzionali, in ambito nazionale, che partiranno con il progetto "City competent" per favorire alleanze fra i cittadini e la Pubblica amministrazione. Con dimostrazioni pratiche e camminate di coaching, aperte a tutta la comunità, il progetto "Cittadino e persona competente" (City Competent) consiste nel coltivare le competenze dei cittadini, per sviluppare catalizzatori di cambiamento, insieme alle istituzioni, utilizzando strumenti innovativi quali l'arte partecipata e il coaching. I cittadini si allenano a lavorare con le istituzioni su obiettivi cross-istituzionali, che generano interessi collettivi, portano valore sociale ed economico all'intera comunità, producendo benessere sociale. E' quanto si legge in una nota della Asl Roma 1 che ha aderito attivamente al progetto sostenendo l'importanza per le istituzioni di essere in grado di leggere tempestivamente i bisogni emergenti della popolazione. (segue) (Com)