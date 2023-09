Sanità: Asl Roma 1, al via progetto per formare cittadini su competenze socio-assistenziali (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le fasi del progetto sono quattro e consistono nella presentazione dello stesso (il 23 settembre a Cetara), l'organizzazione, entro dicembre 2023, di sette giornate di alfabetizzazione della cittadinanza e l'assessment delle soft skill per selezionare 11 cittadini eleggibili come "Cittadini competenti", la realizzazione di un progetto di arte partecipativa volto a costruire in quattro eventi la mappatura emozionale, sistematica ed organizzativa della presa in carico delle fragilità e, infine, la pubblicazione su una rivista scientifica dei risultati della metodologia applicata. Per iscriversi al percorso di City Competent è sufficiente collegarsi alla pagina dedicata e inserire le proprie esperienze e l'area di interesse. (Com)