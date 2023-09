Violenza donne: Ostellari, bene castrazione chimica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La violenza sessuale "lascia conseguenze indelebili sulle vittime. Va combattuta con tutti gli strumenti a disposizione, a partire da quelli educativi e culturali. La castrazione chimica è uno di questi. Ha un fine curativo e non afflittivo ed è in vigore in tredici Paesi europei. Bene ha fatto Giulia Bongiorno a ribadire che la lotta contro la violenza sulle donne è una priorità. Ora apriamo un dibattito anche sull'inasprimento delle pene nei confronti dei violentatori. Ricordo che in altri Paesi europei lo stupro è punito con sanzioni severissime, fino all'ergastolo. La proposta della Lega è pronta". Lo afferma il sottosegretario alla Giustizia, senatore Andrea Ostellari. (Rin)