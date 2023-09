Incentivi: Urso, ddl delega sarà approvato prima avvio iter Manovra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

24 luglio 2021

- Sul fronte della semplificazione, “abbiamo trovato un sistema di incentivi che era una giungla, colpa dei governi che ci hanno preceduto: 229 incentivi nazionali e 1.757 incentivi regionali, alcuni duraturi e altri per pochi mesi”. Lo ha detto il ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, intervenendo all’evento “Buone leggi. Semplificare per far ripartire l'Italia". Proprio per questo, ha spiegato il ministro, “abbiamo fatto un disegno di legge delega di semplificazione e razionalizzazione degli incentivi per ridurli”, che “credo sarà approvato prima che la Manovra inizi l’iter parlamentare”. (Rin)