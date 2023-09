Trasporti: Ancma, nel 2022 Bergamo città più attenta alle bici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stata Bergamo la città italiana più attenta alle due ruote a pedale nel 2022. A decretare la vittoria del Comune lombardo la giuria dell'Urban Award, il contest ideato da Ludovica Casellati e organizzato con Anci (Associazione Nazionale Comuni Italiani), che premia ogni anno i migliori progetti legati alla bicicletta e alla mobilità sostenibile realizzati delle amministrazioni comunali sul territorio nazionale. In palio tre cargo e-bike offerte dagli associati ad ANCMA - Associazione Nazionale Ciclo Motociclo Accessori, partner ormai storico del premio Urban Award - che sono state consegnate oggi in occasione della Settimana europea della mobilità sostenibile nelle mani del Sindaco della città, Giorgio Gori. La nuova miniflotta in dotazione alla città di Bergamo è composta da tre modelli innovativi della Gamma Bergamont motorizzati Bosch e adatti al carico di diverse dimensioni e al trasporto di merci. A margine della cerimonia di consegna, il direttore del settore ciclo di ANCMA Piero Nigrelli ha ringraziato le aziende coinvolte e ha sottolineato come "il loro impegno abbia fatto ancora una volta la differenza, nel sottolineare anche il valore e il contributo positivo che la mobilità dolce può portare nei centri urbani". "L'innovazione – ha spiegato invece Federica Cudini, country marketing manager di Bosch eBike Systems - è da sempre uno dei principali valori insiti nel DNA di Bosch eBike e si traduce in un continuo impegno per creare tecnologie, servizi e prodotti tecnologicamente all'avanguardia, in grado di rispondere efficacemente alle esigenze del mercato e delle persone. Il nostro auspicio è che l'Urban Award continui a essere non solo un riconoscimento, ma anche e soprattutto un incentivo all'innovazione per le città italiane. E l'innovazione, in questo momento, non può che essere in direzione di soluzioni concrete, più smart, più fruibili e più sicure, per incoraggiare davvero i cittadini a scegliere la mobilità sostenibile". Per Nicola Gavardi, Pr & Communication Manager di Scott Italia "l'Urban Award è un riconoscimento importante, che può veramente aiutare a ridisegnare la mobilità urbana nelle città. Bergamont si dedica con entusiasmo a questo progetto mettendo in dotazione le sue Cargo Bike. Negli ultimi anni, queste biciclette sono diventate sempre più popolari nelle città di tutto il mondo grazie alla loro versatilità e capacità di trasportare carichi pesanti, rendendo il trasporto urbano più sostenibile ed efficiente. La versatilità le rende ideali per una varietà di utilizzi. Possono essere utilizzate per trasportare merci, fare la spesa, portare i bambini a scuola o semplicemente per godersi una pedalata in città. Sono un'ottima opzione per chi vuole ridurre l'uso dell'auto e contribuire alla riduzione delle emissioni di gas serra. Siamo certi che continuare a investire in soluzioni di mobilità urbana come le bici cargo possa essere un passo importante verso una città più verde e accessibile per tutti". (Com)