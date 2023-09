Paesi Bassi: fonti "Nos", Corte penale internazionale ha subito attacco informatico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La scorsa settimana la Corte penale internazionale (Cpi) dell’Aia è stata oggetto di un attacco informatico. Lo hanno rivelato funzionari della Corte all'emittente olandese "Nos", pur non specificando il tipo di attacco e l'entità. Nell'attacco cyber sarebbero stati sottratti numerosi documenti sensibili, benchè la Cpi non abbia voluto confermarlo. Un portavoce della Corte ha detto che sull'attacco si sta indagando in collaborazione con le autorità olandesi. Verrà inoltre esaminato se dietro l'attacco ci sia un governo straniero. (Beb)