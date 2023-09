Pnrr: De Poli (Udc), sì Ue a IV rata è grande traguardo per Italia, vincono realismo e concretezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il via libera dell'Unione europea alle modifiche sulla quarta rata è una buona notizia per l'Italia che premia il buon lavoro svolto dal governo. Dovremmo gioire tutti e, invece, abbiamo già capito, da tempo, che c'è chi - all'opposizione - tifa contro di noi sperando in un fallimento dell'esecutivo. Pazienza, ce ne faremo una ragione". Lo scrive su X il senatore e presidente nazionale Udc Antonio De Poli che aggiunge: "Ora potranno partire le procedure per l'erogazione dei 16,5 miliardi di euro previsti. La richiesta era partita l'11 luglio con la revisione di 10 misure legati alla quarta rata e l'ok dell'Europa è arrivato in tempi record. Uno di questi target riguardava il potenziamento degli alloggi universitari. Obiettivo: non perdere neppure un euro degli stanziamenti previsti. Hanno vinto realismo e concretezza", conclude De Poli. (Rin)