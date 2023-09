Nord Macedonia-Germania: Kovacevski vede Scholz a margine Assemblea generale Onu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier della Macedonia del Nord, Dimitar Kovacevski, ha avuto un breve colloquio con il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, a margine della 78ma sessione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York. L'occasione è stata la partecipazione di Kovacevski al ricevimento organizzato dal cancelliere tedesco in occasione del 50mo anniversario dell'adesione della Germania all'Onu. Lo ha annunciato il servizio stampa del governo di Skopje, secondo cui durante l'incontro è stato sottolineato che la Germania si aspetta l'adesione della Macedonia del Nord all'Unione europea. Scholz ha sottolineato che "l'integrazione e il percorso europeo sono la migliore e unica alternativa" per il Paese balcanico e ha ricordato che le modifiche costituzionali che attendono Skopje per l’avvio dei negoziati sono "l'unica possibilità per garantire una qualità della vita secondo gli standard europei". (Seb)