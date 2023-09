Lavoro: Confcommercio Professioni su Iscro, migliorare sua efficacia per autonomi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

24 luglio 2021

- Con riguardo alle tutele per i professionisti iscritti alla Gestione Separata Inps, importante una ricognizione attenta dell’operatività sino ad oggi dell’Iscro, l’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa, per valutarne le modifiche necessarie e renderla più efficace in favore dei professionisti che si trovano a subire le conseguenze di cali imprevedibili di attività e fatturato”. Questo il commento di Anna Rita Fioroni, presidente di Confcommercio professioni, a margine dell’incontro svolto oggi presso il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, insieme ai sindacati e altre associazioni di categoria, per approfondire l’impatto di questo ammortizzatore sociale sperimentale finalizzato a tutelare i lavoratori autonomi. “E’ necessario – ha aggiunto Fioroni - valutarne la trasformazione in via strutturale attuando le politiche attive previste. Fondamentale considerare l’opportunità di destinare gli eventuali avanzi di gestione della misura ad interventi in favore dei professionisti della Gestione separata Inps, legati soprattutto all’aggiornamento professionale, o comunque per un welfare aggiuntivo in favore degli stessi”. (Rin)