Libia: 30 tonnellate di aiuti per la popolazione colpita dal ciclone "Daniel"

- Per soddisfare i bisogni più urgenti dei bambini e delle famiglie colpite dalla tempesta Daniel, l'Unicef ha trasportato per via aerea oltre 30 tonnellate di medicinali e attrezzature mediche, compresse per la purificazione dell'acqua, razioni alimentari d'emergenza e tende ad alte prestazioni. Lo ha dichiarato il portavoce di Unicef Italia, Andrea Iacomini. "Queste forniture salvavita – che comprendono anche 71 kit medici (comprese attrezzature e medicinali), 100.000 compresse per la purificazione dell'acqua, 15 kit per la diarrea acquosa acuta, 25 tende ad alte prestazioni e 250 teloni - sono state spedite dall'Unicef dalla supply division, il magazzino umanitario principale di Copenaghen, che ha la massima capacità di approvvigionamento, e dal magazzino regionale di Dubai, più vicino alla zona del disastro in Libia", ha aggiunto. Iacomini ha concluso: "Questi aiuti rappresentano la prima ondata di aiuti che abbiamo organizzato; entro fine settimana porteremo ulteriori aiuti per i bambini e le famiglie colpite dalla tempesta Daniel. Non li lasceremo soli".(Res)