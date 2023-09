© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Camera aderisce all'iniziativa della "Giornata mondiale dell'Alzheimer", prevista per giovedì 21 settembre. Pertanto, la facciata di Montecitorio viene illuminata dal colore viola, colore del "non ti scordar di me" simbolo dell'iniziativa, dalle ore 20 del 21 settembre all'una del 22. Lo rende noto Montecitorio. (Com)