Camera: domani audizione associazioni su disposizioni in materia di alimenti

- Domani mercoledì 20 settembre, alle ore 15 nell'aula della commissione Affari sociali della Camera, le Commissioni riunite Affari sociali e Agricoltura, nell'ambito dell'esame dei progetti di legge 746 Carloni e 1324 governo, approvato dal Senato, recanti "Disposizioni in materia di divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o di tessuti derivanti da animali vertebrati nonché di divieto della denominazione di carne per prodotti trasformati contenenti proteine vegetali", svolgono audizioni, in videoconferenza, di rappresentanti di: Legambiente, Wwf Italia, Greenpeace Italia e Lega antivivisezione (Lav). L'appuntamento viene trasmesso in diretta webtv. Lo rende noto Montecitorio.(Com)