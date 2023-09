Veneto: Giunta approva delibera su figura infermiere di famiglia o comunità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella seduta odierna, la Giunta regionale del Veneto ha approvato la delibera che dota la regione della figura dell'infermiere di famiglia o comunità. "In questa decisione – ha dichiarato Manuela Lanzarin, assessore regionale alla Sanità – ci sono elementi di grande rilievo e innovazione: l'Ifoc, Infermiere di famiglia o comunità, avrà un ruolo prezioso per la gestione dei bisogni di assistenza legati alla cronicità e alla fragilità e si rivolgerà a persone non eleggibili all'Assistenza Domiciliare Integrata o alla gestione in strutture intermedie-residenziali, o setting specialistici o per acuti. Una piccola rivoluzione con cui vogliamo portare l'assistenza infermieristica vicino al cittadino e rafforzare le professionalità del settore infermieristico". "Il provvedimento –ha spiegato- è già stato presentato agli ordini professionali, trovando un riscontro positivo e condivisione. Il modello professionale che abbiamo identificato prevede un Infermiere di Famiglia o Comunità con formazione accademica specifica, circa ogni 15 infermieri orientati all'infermieristica di famiglia o di comunità, formati con un corso specifico regionale". Questo tipo di infermiere prenderà in carico le cronicità, i pazienti che non aderiscono ai trattamenti, che sono incapaci di autocurarsi, fragili, con età pari o superiore a 65 anni. "Abbiamo anche puntato molto sulla formazione professionale – ha concluso Lanzarin – con corsi regionali estremamente approfonditi". (Rev)