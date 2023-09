Ucraina: Lula, creare spazio per i negoziati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Occorre creare spazio per i negoziati sull’Ucraina. Lo ha detto il presidente del Brasile, Luiz Inácio Lula da Silva, nel suo intervento alla plenaria dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite. “Conosciamo le sofferenze causate da tutte le guerre”, ha detto Lula, citando la crisi in corso ad Haiti, la guerra in Yemen, il conflitto israelo-palestinese, tra gli altri. “L’Ucraina espone la nostra inabilità di mettere in pratica i principi della Carta delle Nazioni Unite, ma nessuna soluzione durerà se non sarà basata sul dialogo, bisogna creare spazio per i negoziati”, ha detto il presidente brasiliano. (Was)