Libano: Onu, lavoreremo con i Paesi donatori per risolvere la crisi dei rifugiati

- L’Organizzazione delle Nazioni Unite “lavorerà con i Paesi donatori per aumentare il sostegno alle famiglie più bisognose in Libano e per risolvere la crisi dei rifugiati”. Lo ha dichiarato il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, durante il suo incontro con il primo ministro libanese uscente, Najib Miqati, a New York, come riferisce l’agenzia di stampa “Nna”. Guterres, inoltre, ha ribadito “l’impegno costante dell’Onu a sostegno del popolo libanese”, elogiando la “generosità del Libano nell’accogliere i rifugiati siriani”. Da parte sua, Miqati ha ringraziato l’Onu “per il sostegno al Libano, a tutti i livelli”, esprimendo gratitudine nei confonti di Guterres per essersi pronunciato a favore della posizione libanese in occasione del rinnovo del mandato della missione Unifil, lo scorso 31 agosto. Il premier uscente, inoltre, ha ribadito “l’impegno del Libano nei confronti delle risoluzioni internazionali”, esortando le Nazioni Unite a sostenere Beirut “per porre fine alle violazioni della sua sovranità da parte di Israele”. Miqati ha quindi espresso “preoccupazione di fronte al numero crescente di rifugiati siriani”, sottolineando che il Libano, a causa della crisi economica e finanziaria, non può accoglierne ancora. (segue) (Lib)