Pnrr: Ue, in corso l'attuazione del piano dell'Italia, ma il rischio ritardi è crescente

- L'attuazione del Pnrr italiano è in corso, ma con un rischio crescente di ritardi. È quanto si legge nella seconda relazione annuale della Commissione europea sull'attuazione del Recovery Fund, nel capitolo dedicato all'Italia. "L'Italia ha presentato tre richieste di pagamento, che corrispondono a 151 tappe e obiettivi del piano e che e che comportano un esborso complessivo di 42 miliardi di euro (riferito alle prime due richieste di pagamento presentate)", si legge nel rapporto. "Il 30 dicembre 2022, l'Italia ha presentato la sua terza richiesta di pagamento, per la quale la valutazione preliminare è stata approvata dalla Commissione il 28 luglio 2023. Procedere rapidamente con l'attuazione del piano e la negoziazione della sua modifica è fondamentale a causa della natura temporanea del Rrf, in vigore fino al 2026", precisa infine il rapporto. (Beb)